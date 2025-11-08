Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Закуска из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее лакомство, которое не оставит вас равнодушными. Делимся простым рецептом угощения на Новый год и в будни.

Ингредиенты

Тонкий лаваш — 1 лист

Сыр твердого сорта — 150 г

Яйцо — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Зелень свежая — 1 маленький пучок

Панировочные сухари — сколько уйдет

Масло растительное — сколько уйдет

Ингредиенты для закуски из лаваша Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Способ приготовления

Сыр нашинкуйте на мелкой терке. Зелень, удалив стебли, измельчите. Чеснок измельчите прессом. Соедините ингредиенты в подходящей емкости и хорошо перемешайте.

Лаваш разрежьте продольно пополам. Расстелите первый лист на рабочей поверхности. Распределите по краю лаваша немного начинки, сохраняя отступ около 1 см со всех сторон, заверните в трубочку два раза и отрежьте. Это наша первая сырная палочка. Проделайте все то же самое с оставшимися ингредиентами.

Яйцо вбейте в глубокую миску, перемешайте. В плоскую тарелку высыпьте панировочные сухари. Обмакните первый рулетик в яичной массе, обваляйте в панировке. Проделайте то же самое с остальными палочками.

Выложите палочки в сковороду с горячим маслом и жарьте до румяной корочки с обеих сторон. Готовые палочки подержите на бумажных салфетках, чтобы избавиться от лишнего масла.

Сырная закуска из лаваша готова!

