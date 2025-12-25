Роспотребнадзор раскрыл темпы заболеваемости микоплазменной пневмонией

Заболеваемость микоплазменной пневмонией в России удалось снизить на 19% за 2025 год, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио KP.RU. По ее словам, за год также в 20 раз снизилось количество групповых очагов.

Мы сделали тесты, поменяли подходы, и если сравнивать 2024 год с 2025 годом, то за 11 месяцев мы снизили заболеваемость микоплазменной пневмонией, при том, что мы начали ее видеть больше, на 19%. И в 20 раз мы снизили количество очагов групповых, — отметила Попова.

Глава надзорного органа пояснила, что микоплазменную пневмонию было очень сложно выявлять. Однако, подчеркнула она, российским специалистам удалось научиться эффективно диагностировать заболевание благодаря референс центру и работе по обучению коллег в регионах. Теперь болезнь можно выявлять на ранних стадиях и успешно бороться с ней.

Это в самом деле прорыв, — резюмировала она.

Ранее Попова сообщала, что в России зафиксировано превышение эпидемиологического порога по гриппу в 26 регионах. Она пояснила, что нынешний штамм А (H3N2) — известный «гонконгский грипп», который традиционно активизируется в ноябре.