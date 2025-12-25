Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 17:31

26 регионов России перешли эпидпорог по гриппу

Попова заявила о превышении эпидпорога по гриппу в 26 регионах

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В России зафиксировано превышение эпидемиологического порога по гриппу в 26 регионах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В эфире радио «Комсомольская правда» она пояснила, что нынешний штамм А (H3N2) — известный «гонконгский грипп», который традиционно активизируется в ноябре.

Мы достигли почти 55% вакцинированных от совокупного населения, <…> но вместе с тем у нас на сегодняшний день есть 26 субъектов Российской Федерации, в которых превышен эпидпорог, но это немного, — сказала она.

Академик РАН Геннадий Онищенко сообщил, что на фоне заболеваемости гриппом нет веских оснований отменять массовые мероприятия на Новый год. При этом он призвал всех, кто намерен участвовать в праздничных гуляниях, одеваться теплее и следить за здоровьем. Онищенко посоветовал обязательно гулять на свежем воздухе для укрепления иммунитета. Академик напомнил, что среди 80 млн привитых россиян преобладают следующие группы риска: дети, старшее поколение, врачи и педагоги.

Ранее сообщалось, что в 519 школьных классах в Санкт-Петербурге приостановлен учебный процесс. На карантин также отправили 65 групп в детских садах.

грипп
Роспотребнадзор
здоровье
Анна Попова
