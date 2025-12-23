В Петербурге начали массово отправлять на карантин школьные классы Более 500 школьных классов ушли на карантин из-за сезонных вирусов в Петербурге

В 519 школьных классах в Санкт-Петербурге приостановлен учебный процесс, сообщает Telegram-канал «78 Новости» со ссылкой на городской комитет по образованию. На карантин также отправили 65 групп в детских садах.

Количество временно закрытых групп и классов с начала месяца увеличилось практически вдвое.

Ранее в столичном управлении Роспотребнадзора сообщили о повышении числа случаев заражения гриппом в Москве. В структуре острых респираторных вирусных инфекций преобладают риновирусы, при этом эпидемиологические пороговые значения в настоящее время не превышены.

До этого стало известно, что холдинг «Нацимбио» (входит в госкорпорацию «Ростех») досрочно поставил российским регионам 70,6 млн доз вакцин против гриппа. Медучреждения начали подготовку к эпидемическому сезону раньше обычного, а прививки получили более 59,4 млн человек. Поставки осуществлены в рамках Национального календаря профилактических прививок (НКПП). В регионы РФ поступили трехвалентные вакцины, защищающие от двух штаммов гриппа типа А и одного штамма типа В.