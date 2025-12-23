Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 12:13

В Петербурге начали массово отправлять на карантин школьные классы

Более 500 школьных классов ушли на карантин из-за сезонных вирусов в Петербурге

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В 519 школьных классах в Санкт-Петербурге приостановлен учебный процесс, сообщает Telegram-канал «78 Новости» со ссылкой на городской комитет по образованию. На карантин также отправили 65 групп в детских садах.

Количество временно закрытых групп и классов с начала месяца увеличилось практически вдвое.

Ранее в столичном управлении Роспотребнадзора сообщили о повышении числа случаев заражения гриппом в Москве. В структуре острых респираторных вирусных инфекций преобладают риновирусы, при этом эпидемиологические пороговые значения в настоящее время не превышены.

До этого стало известно, что холдинг «Нацимбио» (входит в госкорпорацию «Ростех») досрочно поставил российским регионам 70,6 млн доз вакцин против гриппа. Медучреждения начали подготовку к эпидемическому сезону раньше обычного, а прививки получили более 59,4 млн человек. Поставки осуществлены в рамках Национального календаря профилактических прививок (НКПП). В регионы РФ поступили трехвалентные вакцины, защищающие от двух штаммов гриппа типа А и одного штамма типа В.

карантин
школы
детские сады
Cанкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Верховный суд объяснил, когда можно демонстрировать нацистскую символику
Диетолог дала советы, какими напитками заменить алкоголь на Новый год
Власти раскрыли реальную обстановку в Димитрове
Названа главная уязвимость кораблей «золотого флота» США
ВС России ударили «Кинжалами» по предприятиям ВПК Украины
Раскрыто, почему иноагенты настырно оспаривают свой статус в России
Машина сбила 85-летнюю пенсионерку, бежавшую на красный
Российский боец двумя ударами остановил колонну ВСУ
В МЧС рассказали, угрожают ли россиянам «новогодние» пожары
Раскрыто, в каком городе России достигла предела гостиничная инфраструктура
Российские военные освободили еще два населенных пункта в зоне СВО
Судьба портов и логистики ВСУ «повисла на волоске»
Житель Крыма пойдет под суд по делу о госизмене
Сын Кадырова получил новую награду из рук отца
Володин заявил, что России не нужны коврижки и аплодисменты
Медовик больше не покупаю! Готовлю сама по простому рецепту
Володин отверг враждебные намерения России по отношению к Европе
Как выбрать пауэрбанк: для телефона, планшета, ноутбука и походов
Стало известно, почему проект «золотого флота» США может быть заморожен
В Петербурге начали массово отправлять на карантин школьные классы
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.