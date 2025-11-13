Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 12:03

Раскрыта реальная ситуация по гриппу в Москве

Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости гриппом в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве зафиксирован рост случаев заболевания гриппом, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора. В ведомстве добавили. что в структуре ОРВИ преобладают риновирусы, эпидпороги пока не превышены.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация по острым ОРВИ и гриппу соответствует сезону года. Однако растет количество случаев гриппа среди населения Москвы, — сказано в сообщении.

Ведомство также напомнило о важности ежегодной вакцинации против гриппа. Вирусы постоянно изменяются, формируя новые штаммы, поэтому прошлогодние прививки не гарантируют защиту, пояснили в Роспотребнадзоре.

Тем временем стало известно, что холдинг «Нацимбио» (входит в госкорпорацию «Ростех») досрочно поставил российским регионам 70,6 млн доз вакцин против гриппа. Медучреждения начали подготовку к эпидемическому сезону раньше обычного, а прививки уже получили более 59,4 млн человек.

Главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев в свою очередь рассказал, что показатель заболеваемости внебольничной пневмонией в России демонстрирует постепенный рост. Распространенность этого заболевания достигла 629 случаев на каждые 100 тыс. человек населения.

грипп
здоровье
Роспотребнадзор
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В указе Зеленского о санкциях против Миндича нашли странный пункт
Русскую общину пустили в парламент Молдавии только после скандала
14 раз ударила ножом и молотком: мать-ипохондрик убила сына
«Воспринимать помощь»: участник СВО о том, как научился жить без рук и ног
Могила во сне — символ перемен и предостережение судьбы
Туристку накрыло лавиной в Хакасии
Стало известно, почему пострадавшего в Красногорске держат под наркозом
Два человека пострадали при атаке ВСУ на ЛНР
Рэпер Obe 1 Kanobe может сесть на 11 лет
Раскрыт срок, который хотят дать актрисе-иноагенту
Депутат объяснил, как мошенники могут использовать фото или скан паспорта
Стало известно, кто мог отправлять «подковерные доклады» о России Трампу
Готовлю крем для торта по самому простому рецепту: семье очень нравится
Психотерапевт развеяла главный миф о толковании сновидений
Маршал ответил на обвинения Намина в использовании имени «Парка Горького»
Погода в Москве в пятницу, 14 ноября: ждать ли ураганного ветра и дождей
В Кремле назвали Стубба «ястребом-милитаристом»
Сомнолог дала советы, как легко просыпаться в темное время года
В Кремле ответили, что ждет США в случае ядерных испытаний
В Кремле прокомментировали приостановку Украиной переговоров с Россией
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.