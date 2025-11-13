Раскрыта реальная ситуация по гриппу в Москве Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости гриппом в Москве

В Москве зафиксирован рост случаев заболевания гриппом, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора. В ведомстве добавили. что в структуре ОРВИ преобладают риновирусы, эпидпороги пока не превышены.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация по острым ОРВИ и гриппу соответствует сезону года. Однако растет количество случаев гриппа среди населения Москвы, — сказано в сообщении.

Ведомство также напомнило о важности ежегодной вакцинации против гриппа. Вирусы постоянно изменяются, формируя новые штаммы, поэтому прошлогодние прививки не гарантируют защиту, пояснили в Роспотребнадзоре.

Тем временем стало известно, что холдинг «Нацимбио» (входит в госкорпорацию «Ростех») досрочно поставил российским регионам 70,6 млн доз вакцин против гриппа. Медучреждения начали подготовку к эпидемическому сезону раньше обычного, а прививки уже получили более 59,4 млн человек.

Главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев в свою очередь рассказал, что показатель заболеваемости внебольничной пневмонией в России демонстрирует постепенный рост. Распространенность этого заболевания достигла 629 случаев на каждые 100 тыс. человек населения.