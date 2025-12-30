Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 13:52

Россиянам рассказали, какой штамм гриппа охватил регионы

Роспотребнадзор: в России преобладает гонконгский штамм гриппа H3N2

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В России сохраняется сезонный уровень заболеваемости респираторными инфекциями, среди вирусов гриппа доминирует штамм A(H3N2), известный как гонконгский, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. При этом в России зафиксирован высокий охват вакцинацией — прививки сделали 54,8% населения.

В Российской Федерации сохраняется уровень сезонной заболеваемости респираторными инфекциями. Среди вирусов гриппа по-прежнему доминирует A(H3N2), — говорится в сообщении.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что на сегодняшний день Россия готова к потенциальным эпидемиологическим угрозам. По ее словам, страна выдержит эпидемии страшнее COVID-19.

В конце декабря стало известно, что в России зафиксировано превышение эпидемиологического порога по гриппу в 26 регионах. Попова тогда заметила, что известный гонконгский грипп традиционно активизируется в ноябре.

Академик РАН Геннадий Онищенко сообщил, что на фоне заболеваемости гриппом нет веских оснований отменять массовые мероприятия на Новый год. При этом он призвал всех, кто намерен участвовать в праздничных гуляниях, одеваться теплее и следить за здоровьем.

Роспотребнадзор
грипп
здоровье
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кардиолог назвал неочевидную причину сердечных заболеваний
Задержанный за подготовку теракта в Адыгее раскрыл свою цель
В России рассказали, какая европейская страна понизит градус русофобии в ЕС
ВСУ атаковали автомобиль с мирными жителями Северска во время эвакуации
Один человек пал жертвой атаки БПЛА в российском регионе
Синоптики назвали самые холодные и теплые точки России в новогоднюю ночь
Никаких мандаринов! Правильные закуски к шампанскому на Новый год
Острова архипелага в Японии тряхнуло на 5,5 балла
Валиеву назвали величайшей фигуристкой
Два ребенка пострадали в Подмосковье из-за петард
Стало известно о попытках ВСУ прорваться в Купянск
Ветеринар ответил, как помочь питомцу пережить стресс от взрыва пиротехники
Иностранец планировал теракт в адыгейской школе
Белоусов наградил российских военных за мужество и профессионализм
Лавров рассказал, что заложено в культурном коде россиян
Нацизм, оскорбление солдата: за что на самом деле судят блогера Маркаряна?
Торопившаяся встретить Новый год с сыном женщина едва не стала инвалидом
Инсценировавший суицид на Красной площади акционист покинул Россию
АвтоВАЗ заявил о повышении цен с 2026 года
Суд освободил бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова из СИЗО
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.