Россиянам рассказали, какой штамм гриппа охватил регионы

В России сохраняется сезонный уровень заболеваемости респираторными инфекциями, среди вирусов гриппа доминирует штамм A(H3N2), известный как гонконгский, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. При этом в России зафиксирован высокий охват вакцинацией — прививки сделали 54,8% населения.

В Российской Федерации сохраняется уровень сезонной заболеваемости респираторными инфекциями. Среди вирусов гриппа по-прежнему доминирует A(H3N2), — говорится в сообщении.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что на сегодняшний день Россия готова к потенциальным эпидемиологическим угрозам. По ее словам, страна выдержит эпидемии страшнее COVID-19.

В конце декабря стало известно, что в России зафиксировано превышение эпидемиологического порога по гриппу в 26 регионах. Попова тогда заметила, что известный гонконгский грипп традиционно активизируется в ноябре.

Академик РАН Геннадий Онищенко сообщил, что на фоне заболеваемости гриппом нет веских оснований отменять массовые мероприятия на Новый год. При этом он призвал всех, кто намерен участвовать в праздничных гуляниях, одеваться теплее и следить за здоровьем.