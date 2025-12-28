В Роспотребнадзоре оценили готовность России к новым эпидемиям

На сегодняшний день Россия готова к потенциальным эпидемиологическим угрозам, завила глава Роспотребнадзора Анна Попова журналисту «России 1» Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». По ее словам, страна выдержит эпидемии страшнее COVID-19. При этом ведомство сделает все возможное, чтобы обойтись без ограничений и значимых рисков для жизни и здоровья россиян.

Мы делаем все для того, чтобы мы извлекли все-все уроки такой дорогой ценой оплаченные, и сделать так, чтобы в следующий раз мы обошлись без ограничений, без системных мер, без рисков для экономики, и, в первую очередь, без значимых рисков для жизни и здоровья наших граждан, — заверила Попова.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что волну заболеваемости в России ошибочно называют эпидемией «гонконгского гриппа». По словам заместителя президента Российской академии образования, циркулирующий вирус H3N2 сильно изменился с 1973 года, когда он получил это название.