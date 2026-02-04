Попова назвала вакцину, которую ВОЗ закупает только у России Попова: ВОЗ закупает в России вакцину от желтой лихорадки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) закупает у России вакцину от желтой лихорадки, сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова в рамках «Правительственного часа» в Совете Федерации. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, национальный календарь прививок также полностью обеспечен отечественными препаратами.

Вакцина от желтой лихорадки всегда была российской. Всемирная организация здравоохранения закупает для нужд всего мира российскую вакцину от желтой лихорадки <…> Инактивированные вакцины от полиомиелита — это тоже результат последних разработок, и она сегодня используется для иммунизации детей, — уточнила Попова.

Ранее стало известно, что первая российская вакцина для профилактики вируса папилломы человека была одобрена для применения у несовершеннолетних. Препарат можно использовать для иммунизации детей и подростков в возрасте от девяти до 17 лет.

До этого президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства запросил доклад о развитии производства лекарств и вакцин в стране. Кроме того, он потребовал составить отчет об увеличении мощностей отечественных фармацевтических предприятий.