В России появилась собственная вакцина от распространенного вируса Попова: российская вакцина от ротавируса разработана и почти готова к выпуску

Российские специалисты разработали отечественную вакцину против ротавируса, заявила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова в рамках «Правительственного часа» в Совфеде. По ее словам, препарат уже готовится к выпуску, передает корреспондент NEWS.ru.

Вакцина от ротавируса разработана и готовится к выпуску, — сообщила глава Роспотребнадзора.

Ранее в Шерегеше была зафиксирована массовая вспышка ротавирусной инфекции, которую туристы связывали с посещением бара на улице Снежной. Десятки пострадавших, включая детей, жаловались на боли в животе и температуру, в то время как представители заведения отрицали причастность и ссылались на эпидемию на всем курорте.

До этого гастроэнтеролог Инна Мазько заявляла, что диарея может указывать на смертельно опасные заболевания, такие как сальмонеллез, дизентерия и ротавирус. По мнению врача, игнорирование диареи недопустимо. Особую тревогу у доктора вызывают холера и брюшной тиф, провоцирующие стремительную интоксикацию.

