В Шерегеше туристов массово сразил ротавирус

В Шерегеше зафиксирована массовая вспышка ротавирусной инфекции, которую туристы связывают с посещением бара на улице Снежной, сообщает Telegram-канал Baza. Десятки пострадавших, включая детей, жалуются на боли в животе и температуру, в то время как представители заведения отрицают причастность и ссылаются на эпидемию на всем курорте.

В сообщении говорится: все пострадавшие указали, что симптомы проявились именно после визита в конкретное кафе, отзывы о котором заполнены жалобами на отравление. Само заведение в настоящее время закрыто. Его представители утверждают, что работы приостановлены на неделю из-за ремонта, а пробы воды и продуктов не выявили инфекций.

Ранее сообщалось, что владельца бара Le Constellation на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии, где в новогоднюю ночь вспыхнул пожар, арестовали после допроса. Общее число жертв достигло 40 человек.

До этого в Сочи погиб сноубордист, упав головой в сугроб и не сумев выбраться из-под снега. Погибшим оказался инструктор из Воронежа по имени Сергей Данченко. В тот день он катался вне официальных трасс, выступая перед зрителями как фрирайдер. Очевидцы происшествия сами откопали мужчину из-под снега и вызвали скорую помощь.