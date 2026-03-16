Массовая драка произошла на барной улице российского города

В центре Санкт-Петербурга на улице Рубинштейна, которая известна большим количеством баров, произошла массовая драка с участием более 20 человек, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Известно, что конфликт между двумя мужчинами перерос в потасовку, к которой быстро присоединились другие посетители заведений.

В результате одному из участников потребовалась помощь — его приводили в чувство товарищи. Местные жители рассказали, что подобные происшествия на этой улице не редкость. Официальных комментариев от полиции пока не поступало.

Вечером 9 марта в Сети появилось видео массовой драки в крупнейшем торговом центре Ярославля. Очевидцы выкладывали фотографии лежащих людей и сообщали о раненых. Некоторые участники потасовки, по их словам, были вооружены.

До этого столичный суд отправил под стражу мужчину, устроившего резню у метро «Сокол». По версии следствия, в ходе конфликта он нанес ножевые ранения двум знакомым: 21-летний пострадавший погиб на месте, а 29-летнего госпитализировали.