Популярный барный кластер загорелся в Москве

10 апреля 2026 в 11:05

Барный кластер «Профсоюз» загорелся на Новослободской в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Пожар произошел в популярном барном кластере «Профсоюз» в Москве, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, около пяти часов утра загорелась деревянная обрешетка кровли здания на Новослободской улице.

Пламя быстро распространилось по конструкции, однако прибывшие на место экстренные службы потушили огонь примерно за час. По предварительным данным, никто из сотрудников и посетителей не пострадал.

Ранее два человека погибли в пожаре на юго-западе Москвы. Предварительно установлено, что возгорание произошло в доме на улице Вильнюсская, в квартире на 16 этаже.

До этого три человека погибли при пожаре в жилом доме на Николоямской улице. Следователи предположили, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Позже выяснилось, что виновником пожара мог стать курящий циркач: из-за непотушенной сигареты вспыхнул диван в его квартире.

В результате инцидента пострадали еще четыре человека. После пожара Следственный комитет возбудил два уголовных дела. Одно из них — по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

