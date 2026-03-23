Бар предложил украинцам почувствовать себя террористами из «Крокуса» Бар в Киеве устроил акцию с наливками к годовщине теракта в «Крокусе»

Киевский арт-бар «Офензива» запустил в Instagram (деятельность в РФ запрещена) акцию, посвященную годовщине теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Посетителям предлагают отметить якобы «невероятно смешное» событие.

Каждому заказавшему набор закусок «Крокус Сити» (картофель фри, куриные крылья, луковые кольца и жареный сыр) в подарок будут даваться четыре рюмки наливок, по числу террористов. Акция описывается как «способ отпраздновать их подвиг».

Ранее сообщалось, что четыре исполнителя теракта в «Крокусе» Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов приговорены к пожизненному сроку. 2-ой Гарнизонный Западный военный суд признал их виновными в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК), незаконном обороте оружия (ч. 4 ст. 222 УК), участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК) и совершении теракта (ч. 3 ст. 205 УК).