22 марта 2026 в 11:45

Посольство США трогательно поддержало семьи жертв теракта в «Крокусе»

Посольство США в России выразило солидарность семьям жертв теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посольство США в Москве выразило солидарность родным и близким жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Диппредставительство в своем Telegram-канале отметило, что с того страшного дня прошло уже два года, но «время не стирает боль утраты».

Прошло два года с того страшного дня, когда произошло чудовищное террористическое нападение на «Крокус Сити Холл» — место, где люди собирались ради музыки, радости и общения, — говорится в сообщении.

Дипломаты отметили, что помнят о семьях, которые до сих пор несут тяжесть невосполнимого горя, и выживших, чьи жизни навсегда изменились в тот день. Американский народ выражает солидарность со всеми, кто потерял близких в этой трагедии, и чтит память погибших, резюмировали в посольстве.

Ранее охранник Алексей Осанушков, участвовавший в эвакуации людей при теракте в «Крокусе», рассказал, что вместе с коллегами использовал пожарный топорик для защиты от преступников. По его словам, спустя время это может показаться смешным, однако тогда это действие успокаивало посетителей.

