«Против автомата с топором»: охранник вспомнил об эвакуации из «Крокуса» Охранник Осанушков рассказал об использовании топора при эвакуации из «Крокуса»

Охранник Алексей Осанушков, участвовавший в эвакуации людей при теракте в «Крокус Сити Холле», рассказал 76.ru, что вместе с коллегами использовал пожарный топорик для защиты от преступников. По его словам, спустя время это может показаться смешным, однако тогда это действие успокаивало посетителей.

Со стороны выглядит смешно сейчас — против автомата с топором, да. Но это все равно успокаивало людей, — сказал Осанушков.

Охранник добавил, что многие люди поддались панике, однако сам он почувствовал страх лишь после эвакуации. Осанушков также развеял миф о том, что террористы пронесли оружие в здание, минуя проверки. По его словам, преступники, подъехав к зданию на машине, расстреляли его стеклянный фасад и вошли внутрь через него.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил четверых исполнителей теракта в «Крокусе» к пожизненному сроку. Их признали виновными в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном обороте оружия, участии в деятельности террористической организации и совершении теракта. Все осужденные должны выплатить 990 тыс. рублей штрафа.