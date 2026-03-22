Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 марта 2026 в 10:32

«Против автомата с топором»: охранник вспомнил об эвакуации из «Крокуса»

Охранник Осанушков рассказал об использовании топора при эвакуации из «Крокуса»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Охранник Алексей Осанушков, участвовавший в эвакуации людей при теракте в «Крокус Сити Холле», рассказал 76.ru, что вместе с коллегами использовал пожарный топорик для защиты от преступников. По его словам, спустя время это может показаться смешным, однако тогда это действие успокаивало посетителей.

Со стороны выглядит смешно сейчас — против автомата с топором, да. Но это все равно успокаивало людей, — сказал Осанушков.

Охранник добавил, что многие люди поддались панике, однако сам он почувствовал страх лишь после эвакуации. Осанушков также развеял миф о том, что террористы пронесли оружие в здание, минуя проверки. По его словам, преступники, подъехав к зданию на машине, расстреляли его стеклянный фасад и вошли внутрь через него.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил четверых исполнителей теракта в «Крокусе» к пожизненному сроку. Их признали виновными в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном обороте оружия, участии в деятельности террористической организации и совершении теракта. Все осужденные должны выплатить 990 тыс. рублей штрафа.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российская армия освободила новый населенный пункт под Сумами
Водитель чудом выжил после атаки украинского FPV-дрона на его машину
Аномальная жара +20 или снегопад? Погода в Москве в воскресенье, 22 марта
Нарколог раскрыл, как распознать развитие алкоголизма
Киев погрузился во тьму: удары по Украине 22 марта, позиции ВСУ смоет?
Маск анонсировал грандиозный проект, который спасет его компании от краха
Россияне несут цветы к мемориалу в память о жертвах «Крокуса»
Раскрыта личность мертвеца, которого вытащили из канала в Петербурге
«Таких не существует»: биолог опроверг популярный миф о российских реках
Член СПЧ предположила, где будут отбывать наказание террористы «Крокуса»
Стало известно, жители каких регионов меньше всего покупают водку
Туристов предостерегли от поездок в одну страну на майские праздники
Посольство США трогательно поддержало семьи жертв теракта в «Крокусе»
Коростелев призвал Большунова к ответу за слова про Олимпиаду
Женщина рухнула с моста прямо на проезжую часть в центре Москвы
«Русским должны отдавать?»: экс-чемпион UFC взбесился из-за победы Евлоева
Камчатка начала уходить под воду после рекордных снегопадов
Роскосмос раскрыл время запуска «Союза-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-33»
«Под дулами автоматов»: депутат о мобилизации в ВСУ с участием наемников
Автомобилист увел «добычу» из под носа военкомов и попал на видео
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.