В Швейцарии арестовали владельца загоревшегося бара, где погибли 40 человек

Владельца бара Le Constellation на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии, где в новогоднюю ночь вспыхнул пожар, арестовали после допроса, сообщает портал 24heures. Общее число жертв достигло 40 человек. Данная мера должна быть подтверждена трибуналом Вале в течение 48 часов.

Согласно ряду источников, владелец бара «Созвездие» в Кран-Монтана, в пожаре в котором в новогоднюю ночь погибли 40 человек, взят под стражу в Сьоне после долгого допроса в прокуратуре Вале, — говорится в публикации.

Пожар в Le Constellation на горнолыжной базе вспыхнул ночью 1 января. Президент Швейцарии Ги Пармелен назвал случившееся одной из самых страшных трагедий в истории страны. Он уточнил, что из-за произошедшего флаги будут приспущены на пять дней.

Ранее появилась информация, что после пожара в швейцарском баре в больнице по-прежнему остаются 83 пострадавших. Также удалось установить личности всех раненых.

При этом среди посетителей бара не было ни одного россиянина. В момент трагедии в баре находились граждане Швейцарии, Франции, Италии, Сербии, Боснии, Бельгии, Люксембурга, Польши и Португалии.