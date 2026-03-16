В Азербайджане выразили надежду на восстановление турпотока из России

Турпоток из России в Азербайджан в 2026 году может приблизиться к рекордным показателям 2024 года, заявил посол республики в РФ Рахман Мустафаев. По его словам, которые передает «Интерфакс», после 2024 года, когда Азербайджан посетили 730 тыс. россиян, наметился небольшой спад.

У нас был очень большой поток в 2024 году. В силу определенных обстоятельств этот поток сократился. Но, как показывают цифры января [2026 года], у нас есть основания рассчитывать на то, что этот поток восстановится и Азербайджан снова станет желанным местом для российских туристов, — подчеркнул дипломат.

Он уточнил, что в январе 2025 года Азербайджан принял 41 тыс. путешественников из РФ, а в январе 2026-го этот показатель уже превысил 42 тыс. Общий же турпоток за прошлый год составил 615 тыс. человек. Мустафаев отметил, что Москва и Баку активно работают над восстановлением отношений.

Он признал, что пока страна отстает от таких ведущих мировых центров туризма, как Италия, Греция, Франция, Испания и Турция. Но, как показывает практика, этот разрыв постепенно сокращается, добавил посол.

Мы активно работаем над развитием нашей инфраструктуры, включая отели, региональные маршруты, сферу туристических услуг, программы развития, — резюмировал Мустафаев.

