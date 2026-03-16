Врач рассказал, какая болезнь придет на смену раку

Тотальный Альцгеймер станет новой глобальной проблемой после рака в случае разработки вакцины от последнего, рассказал РИАМО врач Сергей Тополев. Он отметил, что соответствующие лекарства могут стать общедоступными уже в 2026 году.

Страшилка будущего — это не метастазы, пожирающие органы, а медленное, неотвратимое стирание личности, против которого у нас пока нет ни вакцин, ни таблеток, ни даже понимания механизма. Медицина лишь меняет сценарий финала, но не отменяет его, — рассказал Тополев.

Врач подчеркнул, что медицине также предстоит решить проблему сердечно-сосудистых заболеваний. По его словам, проблему нейродегенерации пока что нельзя решить с помощью вакцин.

Ранее психиатр Лев Белов рассказал, что регулярные занятия спортом и соблюдение средиземноморской диеты могут снизить вероятность развития болезни Альцгеймера. По его словам, тренинги, нацеленные на повышение скорости обработки информации, также демонстрируют свою эффективность.