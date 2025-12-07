Россиян предупредили о смертельных опасностях диареи Гастроэнтеролог Мазько: диарея может быть симтомом сальмонеллеза и рака

Диарея может указывать на смертельно опасные заболевания, такие как сальмонеллез, дизентерия и ротавирус, рассказала Lenta.ru гастроэнтеролог Инна Мазько. По мнению врача, игнорирование диареи недопустимо. Особую тревогу у доктора вызывают холера и брюшной тиф, провоцирующие стремительную интоксикацию.

Эти инфекции вызывают быстрое обезвоживание и тяжелую интоксикацию организма и без своевременной медицинской помощи могут привести к летальному исходу, — предупредила врач.

Как отмечает Мазько, серьезную угрозу представляет тромбоз мезентериальных сосудов. В этом случае к расстройству желудка быстро добавляются острые боли в животе и кровянистые выделения. Также врач предупреждает, что диарея характерна для ранней стадии острой кишечной непроходимости, которая позже сменяется задержкой газов и вздутием.

В перечень опасных недугов, по мнению специалиста, входят также язвенный колит и онкологические поражения кишечника. Мазько также подчеркнула, что длительное нарушение стула может быть признаком присутствия паразитов, требующих специфического лечения. Самолечение при вышеописанных патологиях смертельно опасно.

Ранее житель Краснодарского края едва не умер от ужина, когда в местном магазине купил вместо скумбрии ядовитого иглобрюха, являющегося одним из самых токсичных морских обитателей. Ткани иглобрюха насыщены тетродотоксином, мощным нервно-паралитическим ядом, делающим рыбу полностью непригодной для употребления. К счастью, мужчина насторожился еще во время разморозки и не стал готовить подозрительную покупку.