Россиянин едва не погиб после похода в магазин за рыбой На Кубани мужчине продали ядовитого иглобрюха под видом скумбрии

Житель Краснодарского края едва не приготовил себе смертельно опасный ужин, обнаружив в упаковке вместо скумбрии ядовитого иглобрюха, сообщает Telegram-канал «112». Прокуратура уже начала проверку магазина.

Покупателю вместо привычной недорогой рыбы достался один из самых токсичных морских обитателей. Серебристый иглобрюх считается крайне опасным — его ткани насыщены тетродотоксином, мощным нервно-паралитическим ядом, делающим рыбу полностью непригодной для употребления.

К счастью, мужчина насторожился еще во время разморозки и не стал готовить подозрительную покупку. Сейчас надзорные органы выясняют, как редкая и несвойственная местным водам рыба оказалась на прилавке под видом обычной скумбрии. Руководителю торговой точки уже пришлось давать объяснения.

Ранее стало известно, что отдыхавший на Бали турист из Тамбова не обратил внимания на укус ядовитой змеи, из-за чего впоследствии скончался. 32-летний мужчина впал в кому и провел в местном госпитале больше месяца. В итоге лечение обошлось его семье в 10 млн рублей.

До этого сообщалось, что двухлетний мальчик из Хабаровска скончался на малайзийском острове Лангкави после укуса ядовитой медузы. Инцидент произошел 15 ноября во время купания, когда опасная кубомедуза ужалила малыша.