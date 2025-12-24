Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 16:46

Не ставьте это на праздничный стол: какие продукты опасны для здоровья

Какие продукты опасны — как редкие блюда могут «ударить» по здоровью Какие продукты опасны — как редкие блюда могут «ударить» по здоровью Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Иногда нам хочется порадовать себя чем-то особенным — попробовать редкий, дорогой деликатес, который раньше даже не попадал на стол. Но вместе с желанием побаловать себя мы рискуем обернуть светлый праздник печалью. Ведь нередко покупаем не столько деликатес, сколько настоящего кота в мешке: организм может не принять незнакомый продукт, и удовольствие быстро сменится недомоганием.

Редкие блюда нередко скрывают опасность. Например, японская рыба фугу содержит смертельно ядовитый тетродотоксин, а неправильная обработка делает ее фатальной даже для опытных гурманов. Моллюски и устрицы из теплых морей при недостаточной термообработке могут вызвать сильное отравление. Тропические фрукты, вроде личи или дуриана, иногда провоцируют аллергию и расстройства пищеварения. Даже известные деликатесы — сырые устрицы, страусиное мясо, редкие сыры с плесенью — подойдут далеко не всем.

Однако опасность таится не только в экзотике. Мы редко задумываемся, какие продукты опасны, хотя едим их почти каждый день.

  • Слишком много жареного, копченого, острого и сладкого — прямой путь к перегрузке печени, поджелудочной и желудка.

  • Алкоголь, особенно крепкий, усиливает вредное действие тяжелой пищи, а жирные салаты с майонезом и мясные закуски утяжеляют пищеварение.

Кажется, что все это безобидные праздничные блюда, но они легко могут обострить хронические болезни и испортить даже самое теплое застолье.

Если задаться вопросом, какие продукты опасны для вашего здоровья, ответ будет прост: те, что создают нагрузку на организм и вызывают неприятные последствия уже на следующий день. Чем проще состав блюд, тем меньше риск. Лучше сделать выбор в пользу легких гарниров, свежих овощей, нежирного мяса и достаточного количества воды — тогда праздник действительно принесет радость, а не визит к врачу.

Ранее мы рассказывали, как не переесть до боли в животе за праздничным столом.

Читайте также
Салат «Русская красавица» — без слоев: смело ставьте эту красоту и вкусноту в центр стола на Новый год
Общество
Салат «Русская красавица» — без слоев: смело ставьте эту красоту и вкусноту в центр стола на Новый год
«Плевок в душу»: российский депутат о переносе Рождества на Украине
Власть
«Плевок в душу»: российский депутат о переносе Рождества на Украине
Как удержаться от майонеза: советы для беременных, диабетиков, спортсменов
Семья и жизнь
Как удержаться от майонеза: советы для беременных, диабетиков, спортсменов
Какие хронические болезни сегодня не приговор, а образ жизни
Семья и жизнь
Какие хронические болезни сегодня не приговор, а образ жизни
Юрист дал совет, как не стать жертвой аферистов после инцидента под Курском
Регионы
Юрист дал совет, как не стать жертвой аферистов после инцидента под Курском
застолье
праздники
вред
здоровье
советы
Новый год
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Организация для слежки за российской нефтью попала под удар
Продюсер объяснил, почему Ивлева не вернется в шоу-бизнес
Рубль признали самой крепкой валютой в 2025 году
Путину передали список осужденных для помилования
В НМХЦ Пирогова обратились к Путину с призывом
Жительница Люберец может сесть на 18 лет за госизмену
Сын Байдена назвал два главных провала отца
Стало известно, когда самое крупное Солнце осветит Землю
В Эстонии выпустили предупреждение на счет «зеленых человечков»
Сотни ботинок времен викторианской эпохи заполонили пляж на западе Англии
Экс-аналитик ЦРУ оценил перспективы украинской армии
Пять уровней уюта: текстиль, который делает спальню местом восстановления
«Какая это звезда?»: экс-директор Киркорова высказался о Марго
В России смогут блокировать сайты без решения суда
Стало известно, как разные поколения россиян празднуют Новый год
Путин вручил Никите Михалкову высшую государственную награду
Москва ожидает рекордный турпоток в 2025 году
На «Госуслугах» проявится еще одна новая возможность
Новое дерзкое ограбление потрясло Париж
В Крымске арестовали фигуранта дела о махинациях мэра с землей
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья
Общество

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.