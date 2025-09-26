Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Дуриан — знаменитая вонючка: как попробовать и не умереть от аромата

Что такое дуриан Что такое дуриан Фото: Bram Selo/XinHua/Global Look Press

Дуриан — экзотический тропический фрукт, известный не только своим впечатляющим размером и игольчатой оболочкой, но и уникальным, крайне спорным запахом. Про такой говорят: сносит с ног. В то же время дуриан часто называют «королём фруктов» за высокую питательную ценность и богатый вкусовой профиль. В этой статье разберемся, действительно ли у этого продукта такой своеобразный аромат, чем он полезен и как правильно попробовать эту диковинку.

Внешний вид «экзотической вонючки»

Дуриан растет в тропических странах Юго-Восточной Азии — в Таиланде, Малайзии, Индонезии. Дуриановое дерево может достигать высоты 25–50 метров, а плод весит в среднем от 1 до 4 кг.

Оболочка фрукта толстая, зелено-коричневая, покрыта острыми колючками, служащими защитой при падении с высоты. Внутри под твёрдой оболочкой находятся мягкие сегменты мякоти жёлтого или кремового цвета.

Запах дуриана: так ли все плохо?

Характерный запах дуриана считают одновременно одним из самых необычных и неприятных среди фруктов. Он интенсивный, сильный и резкий. Запах называют «едким» и сравнивают с ароматами:

  • гнилых яиц;

  • тухлой рыбы;

  • аммиака;

  • канализационных испарений.

Причина такого запаха — природные соединения серы и индола, которые не встречаются в других фруктах. Запах настолько силен, что в некоторых странах Юго-Восточной Азии запрещено приносить дуриан в гостиницы, общественный транспорт и закрытые помещения.

Интересно, что в начале созревания дуриан пахнет свежей зеленью, а «неприятные» ароматы появляются в конце периода созревания.

Чем пахнет дуриан Чем пахнет дуриан Фото: Bram Selo/XinHua/Global Look Press

Вкус дуриана: не такой ужасный, как аромат?

Вопреки своеобразному запаху, вкус дуриана многим кажется изумительным и сложным — с многослойными оттенками. Его описывают как:

  • смесь сладкой клубники и бананов;

  • напоминающий сливочный сыр и ваниль;

  • орехово-медовый десерт;

  • лакомство с оттенками ананаса и манго.

Мякоть очень нежная, напоминает заварной крем или мягкое мороженое. Вкусовые ощущения у разных людей могут сильно отличаться: кто-то находит дуриан восхитительным, а кому-то он совершенно не нравится.

Важно помнить: если дуриан переспел, он становится слишком сладким и приобретает резкую неприятную горечь. Поэтому опытные продавцы всегда помогают выбрать плод оптимальной спелости.

Полезные свойства дуриана: награда за мучения

Дуриан считается одним из самых питательных фруктов в мире. В нем содержатся:

  • витамины С, A, группы B (тиамин, рибофлавин, ниацин, B6, фолаты);

  • минералы — калий, магний, кальций, железо, медь, цинк;

  • аминокислоты, включая триптофан, который регулирует настроение, сон и помогает бороться с депрессией;

  • природные антиоксиданты, сера и индол, обладающие противовоспалительным и бактерицидным действием.

Польза дуриана для организма включает укрепление иммунитета, улучшение кровообращения и сердечной деятельности, детоксикацию и выведение шлаков, нормализацию обмена веществ и уровня сахара в крови, помощь при простуде и снижении жара, улучшение работы мозга и памяти, поддержку суставов и костей.

Как есть дуриан Как есть дуриан Фото: Hu Xingyu/XinHua/Global Look Press

Как употреблять дуриан

Фрукт едят свежим, отделяя мякоть от плотной кожуры и семян. Часто дуриан охлаждают или замораживают для мягкости и более приятного вкуса. Он также может использоваться в десертах, смузи, мороженом или вариться в виде варенья и джемов.

В Таиланде можно попробовать чипсы из дуриана или конфеты с его ароматом. Найти их можно и на российских маркетплейсах.

Для тех, кто решается попробовать впервые, совет простой: делайте это в свежем виде и небольшими порциями. Тогда вкус раскроется постепенно и, возможно, станет приятным открытием.

  • Фрукт очень калорийный: 100 г мякоти содержат около 150–160 ккал.

  • Сочетать дуриан с алкоголем не рекомендуют — это может вызвать проблемы с пищеварением.

Дуриан — необычный фрукт с непростым запахом, но великолепным вкусом и широкой пользой для здоровья. Несмотря на специфический аромат, этот «король фруктов» давно ценится в Юго-Восточной Азии за свои питательные и лечебные качества.

Можно ли есть свеклу сырой? Рассказали в нашем недавнем материале из рубрики «Семья и жизнь».

