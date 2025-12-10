Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Киноа с лаймом: свежий взгляд на новогодний стол после тяжелых блюд

Идеи необычных блюд на Новый год: киноа с лаймом, кинзой и овощами Идеи необычных блюд на Новый год: киноа с лаймом, кинзой и овощами Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Ищете идеи необычных блюд на Новый год, чтобы удивить гостей? Предлагаем яркую альтернативу традиционным салатам — легкий, свежий салат на основе киноа. Этот рецепт станет вашим секретным оружием для создания баланса на праздничном столе, перегруженном майонезными салатами и горячими блюдами.

Секрет его оригинальности — в редком для новогоднего меню сочетании и технике. Мы используем киноа сорта «ред» (красный), которое лучше держит форму, а главный фокус — в приготовлении заправки методом эмульгирования.

  1. Взбейте венчиком или в блендере сок и цедру одного лайма с 3 ст. л. оливкового масла, добавив щепотку сахара и соли, до состояния легкого геля. Эта воздушная заправка идеально обволакивает каждое зернышко.

  2. Отварите 200 г киноа по инструкции и дайте остыть.

  3. Крупно нарежьте пучок кинзы, половинку красного лука тонкими полукольцами, спелое авокадо кубиком и 10–12 вяленых томатов.

  4. Смешайте все ингредиенты с заправкой, аккуратно вмешав 100 г раскрошенной феты.

  5. Дайте салату настояться 15 минут.

Этот салат — не просто гарнир, а полноценная идея необычного блюда на Новый год. Он привнесет столь необходимую свежесть и легкость, позволив наслаждаться праздником без чувства тяжести.

Ранее мы делились с вами рецептом быстрого и полезного салата с креветками.

