Киноа с лаймом: свежий взгляд на новогодний стол после тяжелых блюд

Ищете идеи необычных блюд на Новый год, чтобы удивить гостей? Предлагаем яркую альтернативу традиционным салатам — легкий, свежий салат на основе киноа. Этот рецепт станет вашим секретным оружием для создания баланса на праздничном столе, перегруженном майонезными салатами и горячими блюдами.
Секрет его оригинальности — в редком для новогоднего меню сочетании и технике. Мы используем киноа сорта «ред» (красный), которое лучше держит форму, а главный фокус — в приготовлении заправки методом эмульгирования.
Взбейте венчиком или в блендере сок и цедру одного лайма с 3 ст. л. оливкового масла, добавив щепотку сахара и соли, до состояния легкого геля. Эта воздушная заправка идеально обволакивает каждое зернышко.
Отварите 200 г киноа по инструкции и дайте остыть.
Крупно нарежьте пучок кинзы, половинку красного лука тонкими полукольцами, спелое авокадо кубиком и 10–12 вяленых томатов.
Смешайте все ингредиенты с заправкой, аккуратно вмешав 100 г раскрошенной феты.
Дайте салату настояться 15 минут.
Этот салат — не просто гарнир, а полноценная идея необычного блюда на Новый год. Он привнесет столь необходимую свежесть и легкость, позволив наслаждаться праздником без чувства тяжести.
Ранее мы делились с вами рецептом быстрого и полезного салата с креветками.