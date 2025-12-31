Простой порционный салат в стаканчиках: готовим «Вива туна» — быстрый, сытный и невероятно вкусный

«Вива туна» — настоящая палочка-выручалочка, когда нужно приготовить что-то быстрое, но эффектное. Он собирается буквально за несколько минут, выглядит красиво в порционной подаче и нравится всем без исключения — и гостям, и домашним. Отличный вариант на праздник или ужин на скорую руку.

Ингредиенты: тунец консервированный — 1 банка (140 г), картофель — 2 шт., морковь — 1 шт., яблоко — 1 шт. (натереть и отжать сок), сыр — 50 г, лук — 1/2 шт., сметана или майонез — по вкусу, вареный желток — для украшения.

Приготовление: картофель и морковь заранее отварить до готовности и полностью остудить, затем натереть на крупной терке. Яблоко очистить, натереть и хорошо отжать лишний сок, лук мелко нарезать, сыр натереть. Тунец размять вилкой, удалив лишнюю жидкость. В стаканчики выложить салат слоями в произвольном порядке, промазывая каждый слой сметаной или майонезом. Сверху посыпать тертым вареным желтком и убрать в холодильник на 10–15 минут, чтобы салат пропитался и стал еще вкуснее.

