06 февраля 2026 в 18:30

Сырные лепёшки с ветчиной уже дежурные — простой рецепт на кефире и семья влюблена

Фото: D-NEWS.ru
Эти лепёшки исчезают со стола быстрее, чем успевают остыть. Мягкие внутри, с тягучим сыром и сочной начинкой — они давно стали любимым «дежурным» блюдом в нашей семье. Нежное кефирное тесто, ароматная ветчина, расплавленный сыр и золотистая корочка делают этот рецепт идеальным для завтрака, перекуса и ужина без лишних хлопот.

Ингредиенты: кефир жирный — 1 стакан, тёртый сыр — 1 стакан + 40 г для начинки, мука — 3 стакана (2 в тесто и 1 для работы), соль — 0,5 ч. л., сахар — 0,5 ч. л., сода — 0,5 ч. л., ветчина — 120 г, зелень — 2–3 ст. л., растительное масло — 2–3 ст. л.

Приготовление: в миске смешайте кефир, соль, сахар и соду, добавьте тёртый сыр и половину муки, перемешайте, затем всыпьте остальную муку и замесите мягкое липкое тесто. Ветчину нарежьте очень тонко, зелень мелко порубите, смешайте с оставшимся сыром. Тесто разделите на части, каждую раскатайте, выложите начинку, соберите в «мешочек», переверните и аккуратно раскатайте в лепёшку. Обжаривайте на разогретом масле с двух сторон до румяной корочки. Подавайте горячими со сметаной — вкусно, сытно и по-домашнему уютно.

Ранее мы делились рецептом невероятной пасты из шпрот на поджаристый хлеб, крекеры или лаваш. Бюджетная вкуснятина на раз-два.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
