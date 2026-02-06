Зимняя Олимпиада — 2026
Смешайте шпроты с яйцом: невероятная паста на поджаристый хлеб, крекеры или лаваш — бюджетная вкуснятина

Фото: D-NEWS.ru
Эта намазка исчезает со стола первой — нежная, ароматная и с лёгкой пикантной ноткой. Готовится за считанные минуты, а вкус — как у закуски из дорогого кафе. Идеально подходит и к завтраку, и к праздничному столу. Нежная паста из шпрот, яиц, моркови и плавленого сырка получается насыщенной, сочной и очень гармоничной. Маринованный лук добавляет яркость, а укроп — свежий аромат.

Ингредиенты: шпроты — 1 банка, яйца варёные — 2 шт., варёная морковь — 1 шт., плавленый сырок — 1 шт., лук — 1 шт., сахар — 1 ст. л., уксус — 1 ст. л., соль — 0,5 ч. л., майонез — 2–3 ст. л., укроп — по вкусу.

Шпроты слейте от масла и разомните вилкой. Морковь, яйца и сырок натрите на мелкой тёрке. Лук мелко нарежьте, залейте кипятком, добавьте соль, сахар и уксус, оставьте на 15 минут, затем слейте жидкость. Соедините все ингредиенты, добавьте измельчённый укроп, заправьте майонезом и хорошо перемешайте. Подавайте на подсушенном хлебе, тостах, крекерах или в лаваше — получается быстро, вкусно и очень сытно.

Ранее мы делились рецептом салата «Вкусняшка» с пекинской капустой и яйцом. Сочный, сытный и очень вкусный.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
