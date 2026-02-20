Печеночный паштет с фруктовым акцентом: тандем сливы и медового лука. Подаю на хрустящем багете. Объедение

Приготовление печени в духовке вместе с овощами и сливками — гениальный ход. Все ингредиенты томятся в собственном соку, пропитывая друг друга, а печень не становится резиновой, как при жарке, оставаясь сочной и нежной.

Куриную печень (700 г) промываю, удаляю жилки. Крупно нарезаю 1 яблоко (без сердцевины), 1 морковь и 1 луковицу. Выкладываю печень и овощи в форму для запекания. Приправляю солью и черным перцем. Вливаю 100 мл жирных сливок (33%).

Запекаю в разогретой до 190 °C духовке 40–45 минут, пока печень не будет готова, а овощи не станут мягкими. Даю немного остыть.

Пока печень запекается, готовлю дополнения. Сливы: 3 сливы нарезаю тонкими дольками. Обжариваю на сковороде с кусочком сливочного масла и 1 ч. л. тростникового сахара до мягкости и карамелизации. Медовый лук: 1 луковицу шалота (или обычный лук) нарезаю тонкой соломкой. Обжариваю на сливочном масле до прозрачности, добавляю 2 ч. л. меда и щепотку соли. Томлю на медленном огне 5–7 минут, пока лук не карамелизуется.

Запеченную печень с овощами и всеми соками из формы перекладываю в чашу блендера. Добавляю оставшиеся 100 мл холодных сливок и 70 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками. Взбиваю до получения абсолютно гладкой, однородной и воздушной пасты. Пробую, при необходимости добавляю соль и перец.

Подача: багет нарезаю ломтиками, сбрызгиваю оливковым маслом и подрумяниваю в духовке при 200 °C 5 минут. На каждый тост намазываю паштет, сверху выкладываю по ложечке медового лука и пару долек карамельной сливы.

