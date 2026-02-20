Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 05:54

Печеночный паштет с фруктовым акцентом: тандем сливы и медового лука. Подаю на хрустящем багете. Объедение

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Приготовление печени в духовке вместе с овощами и сливками — гениальный ход. Все ингредиенты томятся в собственном соку, пропитывая друг друга, а печень не становится резиновой, как при жарке, оставаясь сочной и нежной.

Куриную печень (700 г) промываю, удаляю жилки. Крупно нарезаю 1 яблоко (без сердцевины), 1 морковь и 1 луковицу. Выкладываю печень и овощи в форму для запекания. Приправляю солью и черным перцем. Вливаю 100 мл жирных сливок (33%).

Запекаю в разогретой до 190 °C духовке 40–45 минут, пока печень не будет готова, а овощи не станут мягкими. Даю немного остыть.

Пока печень запекается, готовлю дополнения. Сливы: 3 сливы нарезаю тонкими дольками. Обжариваю на сковороде с кусочком сливочного масла и 1 ч. л. тростникового сахара до мягкости и карамелизации. Медовый лук: 1 луковицу шалота (или обычный лук) нарезаю тонкой соломкой. Обжариваю на сливочном масле до прозрачности, добавляю 2 ч. л. меда и щепотку соли. Томлю на медленном огне 5–7 минут, пока лук не карамелизуется.

Запеченную печень с овощами и всеми соками из формы перекладываю в чашу блендера. Добавляю оставшиеся 100 мл холодных сливок и 70 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками. Взбиваю до получения абсолютно гладкой, однородной и воздушной пасты. Пробую, при необходимости добавляю соль и перец.

Подача: багет нарезаю ломтиками, сбрызгиваю оливковым маслом и подрумяниваю в духовке при 200 °C 5 минут. На каждый тост намазываю паштет, сверху выкладываю по ложечке медового лука и пару долек карамельной сливы.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

Проверено редакцией
Читайте также
Где больше калорий — в сметане или майонезе: подсчитайте, удивитесь!
Семья и жизнь
Где больше калорий — в сметане или майонезе: подсчитайте, удивитесь!
Один лимон и 100 граммов соли — домашние приправы вкуснее магазинных: 2 простых рецепта для мяса, рыбы и салатов
Общество
Один лимон и 100 граммов соли — домашние приправы вкуснее магазинных: 2 простых рецепта для мяса, рыбы и салатов
Закуска на помидорах: фасолевый паштет с грецкими орехами и чесноком. Постный сытный изысканный рецепт за 15 минут
Общество
Закуска на помидорах: фасолевый паштет с грецкими орехами и чесноком. Постный сытный изысканный рецепт за 15 минут
Фасоль и плавленый сыр вместо печени: этот паштет готовится за 5 минут — без мяса, но радует вкусом даже мясоедов
Общество
Фасоль и плавленый сыр вместо печени: этот паштет готовится за 5 минут — без мяса, но радует вкусом даже мясоедов
Классический паштет из куриной печени — нежный и без горечи
Семья и жизнь
Классический паштет из куриной печени — нежный и без горечи
еда
рецепты
паштеты
закуски
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто был на борту пропавшего в Амурской области вертолета
Орбан нашел виновника подрыва «Северного потока» и остановки «Дружбы»
Врач заявила о связи курения и ухудшения зрения
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 149 украинских БПЛА
Звезда сериалов «Анатомия страсти» и «Эйфория» ушел из жизни
Стало известно, могут ли оштрафовать за работу стиральной машины ночью
SHOT сообщил, что неизвестный самолет из США залетел на территорию России
«Я убью тебя»: адвокат пригрозил миллиардеру из-за дела Эпштейна
Трамп задремал на первом заседании Совета мира, который он и создал
Юрист ответил, что грозит за выброшенный на мусорку унитаз
Главу департамента недропользования ДФО задержали за взятку
В Москве горит автосервис на площади 500 «квадратов»
Трамп пообещал опубликовать данные Пентагона об инопланетянах
Нутрициолог раскрыла секрет популярных лепешек роти
В Британии пояснили, почему Зеленский боялся Мединского на переговорах
Стало известно, могут ли пересадить печень пациенту с циррозом
Военный самолет рухнул во время тренировочного полета в Иране
Биолог дал совет при употреблении киви с кожурой
Хоккеистки одной страны в третий раз выиграли Олимпиаду
СК возбудил дело после исчезновения вертолета в Амурской области
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.