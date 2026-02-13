Классический паштет из куриной печени — нежный и без горечи

Домашний паштет из куриной печени получается особенно нежным, если соблюдать правильную последовательность шагов и не пересушивать печень. Такой паштет легко намазывается, не горчит и хранится несколько дней в холодильнике.

Возьмите 500 г куриной печени, промойте ее, удалите прожилки и обсушите бумажными полотенцами. Очистите 1 крупную луковицу и нарежьте полукольцами. Очистите 1 среднюю морковь и натрите на крупной терке. Разогрейте сковороду с 30 г сливочного масла, выложите лук и морковь, обжаривайте на среднем огне 5–7 минут до мягкости. Добавьте печень и готовьте 7–10 минут, периодически помешивая, до полной готовности. Посолите, поперчите и снимите с огня.

Переложите массу в блендер, добавьте еще 50 г мягкого сливочного масла и измельчите до гладкой, кремовой консистенции. При необходимости скорректируйте соль. Переложите паштет в форму, накройте пленкой и уберите в холодильник минимум на 2 часа для стабилизации вкуса.

Не пережаривайте печень, иначе паштет получится зернистым.

Морковь добавляет сладость, но ее можно не использовать.

Паштет вкуснее после охлаждения.

