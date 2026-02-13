Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 07:15

Классический паштет из куриной печени — нежный и без горечи

Паштет из куриной печени домашний: рецепт Паштет из куриной печени домашний: рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Домашний паштет из куриной печени получается особенно нежным, если соблюдать правильную последовательность шагов и не пересушивать печень. Такой паштет легко намазывается, не горчит и хранится несколько дней в холодильнике.

Возьмите 500 г куриной печени, промойте ее, удалите прожилки и обсушите бумажными полотенцами. Очистите 1 крупную луковицу и нарежьте полукольцами. Очистите 1 среднюю морковь и натрите на крупной терке. Разогрейте сковороду с 30 г сливочного масла, выложите лук и морковь, обжаривайте на среднем огне 5–7 минут до мягкости. Добавьте печень и готовьте 7–10 минут, периодически помешивая, до полной готовности. Посолите, поперчите и снимите с огня.

Переложите массу в блендер, добавьте еще 50 г мягкого сливочного масла и измельчите до гладкой, кремовой консистенции. При необходимости скорректируйте соль. Переложите паштет в форму, накройте пленкой и уберите в холодильник минимум на 2 часа для стабилизации вкуса.

  • Не пережаривайте печень, иначе паштет получится зернистым.

  • Морковь добавляет сладость, но ее можно не использовать.

  • Паштет вкуснее после охлаждения.

Не знаете, как приготовить куриную грудку оригинально? Поделились секретным рецептом.

Читайте также
Ретрозакуска, которая не устареет, — готовлю намазку «Дружба»: просто готовить, а результат не подводит
Общество
Ретрозакуска, которая не устареет, — готовлю намазку «Дружба»: просто готовить, а результат не подводит
Волшебный судак в духовке на вечер: секретный рецепт
Семья и жизнь
Волшебный судак в духовке на вечер: секретный рецепт
Как запечь судака в духовке: идеальный рецепт для домашнего ужина
Семья и жизнь
Как запечь судака в духовке: идеальный рецепт для домашнего ужина
Когда картошка уже надоела. Сочная запеканка с курицей и цветной капустой: заливаю молоком — и в духовку
Общество
Когда картошка уже надоела. Сочная запеканка с курицей и цветной капустой: заливаю молоком — и в духовку
Суп из детства: готовим нежную пшенку с яичной паутинкой — быстро и вкусно
Семья и жизнь
Суп из детства: готовим нежную пшенку с яичной паутинкой — быстро и вкусно
паштеты
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
простой рецепт
быстрый рецепт
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стоимость килограмма огурцов в России побила шестилетний рекорд
Американские оружейные компании «снабдили» детей штурмовыми винтовками
«Обреченная нация»: Британию предупредили о последствиях из-за мигрантов
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 февраля
В Ростовской области подвели итоги налета БПЛА на регион
Долина может «подняться» за счет зрителей в Коломне
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 февраля: инфографика
Над Россией сбили почти 60 беспилотников за ночь
Генсек НАТО не смог правильно назвать самую большую страну
«Дождаться счастливого момента»: в Госдуме допустили блокировку Google в РФ
Россиянам назвали простейшие способы быстрее вылечить грипп или ОРВИ
«Придется платить»: Канаду призвали к ответу за русофобскую политику
Министр обороны ФРГ после слов о помощи Украине повел себя странно
Финляндии предрекли негативные последствия из-за конфронтации с Россией
Психолог ответила, чего точно не стоит дарить партнеру на 14 Февраля
Укрытия ВСУ на правобережье Днепра разлетелись в клочья
Опубликованы кадры горящих машин в Волгограде после атаки БПЛА
Разгромили позиции ВСУ у Днепра: успехи ВС РФ к утру 13 февраля
Нутрициолог рассказала, как снизить вред от блинов на Масленицу
Россиянам объяснили, как переложить прохудившуюся крышу зимой
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.