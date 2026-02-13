Фасоль и плавленый сыр вместо печени: этот паштет готовится за 5 минут — без мяса, но радует вкусом даже мясоедов

Обычная фасоль в этом паштете становится совершенно неузнаваемой! Блендер и плавленый сыр создают настолько нежную текстуру, что даже те, кто обычно не ест бобовые, просят добавки.

Для паштета мне понадобится: консервированная красная фасоль (1 банка), плавленый сыр (1 шт.), вареные яйца (2 шт.), чеснок (2 зубчика), майонез или сметана (2 ст. л.), соль, перец.

Фасоль откидываю на дуршлаг и тщательно промываю холодной водой — это уберет лишний рассол и крахмал. Плавленый сыр нарезаю кубиками для удобства. В чашу блендера выкладываю фасоль, сыр, очищенные вареные яйца, измельченный чеснок. Добавляю майонез или сметану — сметана сделает паштет более нежным, майонез — пикантным. Взбиваю до однородной кремообразной массы. Пробую и добавляю соль и перец по вкусу — помните, что сыр уже соленый. Если паштет кажется слишком густым, можно добавить еще ложку сметаны или немного оливкового масла. Перекладываю в контейнер и даю настояться в холодильнике 30-40 минут — так вкусы лучше соединятся. Подаю с тостами, крекерами или свежими овощами.

