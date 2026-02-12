Воспитанников пермского детского сада кормили «просрочкой»

Зимняя Олимпиада — 2026
Воспитанников пермского детского сада кормили просроченной едой

В пермском детском саду, где воспитанники заразились сальмонеллезом, детей кормили продуктами с истекшим сроком годности, передает Properm.ru. По информации издания, 11 февраля суд признал компанию, ответственную за питание в учреждении, виновной в нарушении санитарных норм.

В ходе заседания установлено, что сотрудники фирмы отпускали готовые блюда с нарушением сроков хранения. Деятельность организации приостановлена на 30 суток, отсчет которых начался 6 февраля.

Ранее Следственный комитет по Пермскому краю сообщил о госпитализации шестерых воспитанников детского сада в Орджоникидзевском районе с признаками острой кишечной инфекции. По факту массового отравления детей возбуждено уголовное дело, проведены осмотр места происшествия и опрос сотрудников учреждения.

Кроме того, в Сыктывкаре начали закрывать школы в связи с распространением кишечной инфекции. По утверждению родителей, вероятной причиной отравления учащихся стало некачественное питание — в учебных заведениях подавали мясо, не прошедшее достаточную термическую обработку. После еды у детей возникали острые боли в животе и прочие признаки интоксикации.

