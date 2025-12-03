Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 10:42

Юрист объяснил, как избежать пеней за просрочку налога

Юрист объяснил, как избежать пеней за просрочку налога

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Чтобы избежать начисления пеней, необходимо доказать, что недоимки на самом деле не было, рассказал LIFE.ru юрист Илья Русяев. Он объяснил, что есть два способа — если деньги были внесены заранее, но по техническим причинам списание произошло с ошибкой, или если произошли ошибки в начислении или платеже.

Если же по состоянию на конец дня 1 декабря на ЕНС денег не было, а начисления соответствуют действительности, то полностью избежать пеней уже нельзя. В этой точке задача налогоплательщика — как можно быстрее закрыть долг, чтобы остановить ежедневное увеличение суммы, — отметил Русяев.

Юрист рассказал, что пени растут ежедневно, поэтому оплатить задолженность необходимо как можно быстрее. По его словам, сейчас любую задолженность ФНС можно погасить онлайн.

Ранее руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что в Налоговый кодекс РФ необходимо ввести отдельную статью для системной помощи бойцам СВО. По его словам, существующие налоговые льготы для бизнеса, поддерживающего спецоперацию, носят ограниченный характер и требуют расширения.

