Юрист назвала товары, которые нельзя покупать даже с большой скидкой Юрист Ноженко: загрязненные радиацией продукты и просрочку покупать запрещено

Законодательство запрещает или ограничивает продажу некоторых видов товаров, например, с радиоактивными загрязнениями или без упаковки, рассказала агентству ПРАЙМ юрист ЕЮС Екатерина Ноженко. По ее словам, покупать их нельзя даже с большой скидкой.

Специалист пояснила, что к таким продуктам относится гуманитарная помощь, которую передали социальным структурам, спиртосодержащая продукция без лицензии и необходимых документов, а также домашнего производства. Кроме того, в перечень входят просроченные товары или без срока годности.

Все вышеуказанные товары не следует покупать, даже если продавец установил привлекательную цену. При выявлении такого товара покупатель может потребовать убрать его с полок магазина, а также пожаловаться в Роспотребнадзор, — заключила Ноженко.

Ранее в магазинах России заметили «стелсфляцию». Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов пояснил, что это сочетание сразу двух видов «незаметной» инфляции, которая отражается на качестве продукции, поэтому требуется усилить контроль в этой сфере. Первый вид хитрости — «скимпфляция», то есть замена дорогих ингредиентов в составе продукта более дешевыми. Второй вид — «шринкфляция», то есть скрытое уменьшение массы или объема товара.

До этого выяснилось, что общая доля контрафактных товаров на российском розничном рынке оценивается в 10%, а оборот теневой торговли — в 5 трлн рублей. В топ самых подделываемых категорий вошли автозапчасти, одежда, безалкогольные напитки, косметика, бытовая химия, табачные изделия и смартфоны.