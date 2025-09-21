«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 05:35

Россияне стали жертвами двух видов «незаметной инфляции» в магазинах

Чернышов: россияне столкнулись в магазинах со стелсфляцией

Стоимость картофеля в магазине «Пятерочка» в Москве Стоимость картофеля в магазине «Пятерочка» в Москве Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В магазинах России заметили «стелсфляцию», заявил РИА Новости Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы. По его словам, это сочетание сразу двух видов «незаметной» инфляции, которая отражается на качестве продукции, поэтому требуется усилить контроль в этой сфере.

Первый вид хитрости — «скимпфляция», то есть замена дорогих ингредиентов в составе продукта более дешевыми. Второй вид — «шринкфляция», то есть скрытое уменьшение массы или объема товара при удержании цены или же даже при повышении ее. В таком случае объемы урезаются незаметно для покупателя, например, плитка шоколада вместо ста граммов может при проверке весить девяносто.

Если сокращение упаковки еще можно было отследить, то изменение рецептуры в сторону удешевления — это скрытая и коварная форма инфляции, — отметил Чернышов.

Ранее сообщалось, что общая доля контрафактных товаров на российском розничном рынке оценивается в 10%, а оборот теневой торговли — в 5 трлн рублей. В топ самых подделываемых категорий вошли автозапчасти, одежда, безалкогольные напитки, косметика, бытовая химия, табачные изделия и смартфоны.

Тем временем ассортимент продуктов в российских торговых сетях в июле 2025 года снизился на 2,3%, а непродовольственных товаров — на 1,8%. Эксперты связывают это с уменьшением средней торговой площади самих магазинов, что вынуждает ретейлеров оставлять на полках только самые продаваемые позиции. Более заметное снижение ассортимента наблюдается среди алкогольной продукции и детских товаров — на 5,6% и 5,1% соответственно.

Госдума
магазины
продукты
покупки
