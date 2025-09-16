Полки российских магазинов решили очистить от «лишнего» Ассортимент продуктов питания в магазинах России снизился на 2,3% в июле

Ассортимент продуктов в российских торговых сетях в июле 2025 года снизился на 2,3%, а непродовольственных товаров — на 1,8%, сообщает «Коммерсант». По его информации, эксперты связывают это с уменьшением средней торговой площади самих магазинов, что вынуждает ретейлеров оставлять на полках только самые продаваемые позиции.

Более заметное снижение ассортимента наблюдается среди алкогольной продукции и детских товаров — на 5,6% и 5,1% соответственно. Так, среди непродовольственных товаров вывод новой продукции снизился в сегменте средств по уходу за детьми на 8,3%, средств по уходу за лицом — на 7,3%.

Ретейлеры пришли к той точке, в которой можно делать выводы об успешности ранее запущенных марок. В условиях ограниченности полочного пространства они выводят из него те, которые не пользуются популярностью у покупателей, — подчеркнула директор по работе с клиентами компании «Нильсен» Салтанат Нысанова.

По данным аналитиков, за январь — июль текущего года средняя торговая площадь продуктовых сетей сократилась на 0,7%, до 312 квадратных метров. Тенденция начала усиливаться в связи с развитием ультрамалых форматов магазинов и продолжающимся сокращением количества гипермаркетов.

Ранее сообщалось, что общая доля контрафактных товаров на российском розничном рынке оценивается в 10%, а оборот теневой торговли — в 5 трлн рублей. В топ самых подделываемых категорий вошли автозапчасти, одежда, безалкогольные напитки, косметика, бытовая химия, табачные изделия и смартфоны.