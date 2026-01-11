Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 19:23

Появились подробности тушения нефтебазы под Волгоградом

В Волгоградской области потушили пожар на нефтебазе после падения обломков БПЛА

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Волгоградской области ликвидировали открытое горение на нефтебазе в Октябрьском районе, которое возникло вследствие падения обломков беспилотника, пишет ТАСС со ссылкой на администрацию региона. Уточняется, что пожар потушили в 14:03 мск.

11 января в 14:03 ликвидировано открытое горение, — рассказали агентству.

Утром 10 января губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил возгорание на нефтебазе. Он также заявил, что обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины за сутки атаковали Белгородскую область при помощи более чем 50 БПЛА. В селе Новая Таволжанка от детонации FPV-дрона ранения получили двое мужчин. В момент атаки они находились на парковке предприятия.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что произошедшая 10 января атака украинских беспилотников на Воронеж стала одной из самых сильных с начала СВО. Он подчеркнул, что противник выбрал максимальное число гражданских объектов. Губернатор призвал воронежцев при получении сигналов о начале атаки БПЛА быть максимально внимательными, держаться подальше от окон.

