21 февраля 2026 в 20:00

«Камикадзе» ВСУ в Удмуртии, связь Зеленского с P. Diddy: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press
ВСУ атаковали Удмуртию с использованием дальнобойных дронов-камикадзе, президент Украины Владимир Зеленский выкупил поместье осужденного рэпера P. Diddy (настоящее имя — Шон Джон Комбс), москвичей предупредили об оттепели после рекордных снегопадов — такие новости стали наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Дроны ударили по Удмуртии: что произошло в регионе?

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что Вооруженные силы Украины совершили атаку на один из объектов в регионе. По предварительным данным, есть повреждения и пострадавшие, всем им оказывается необходимая помощь. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

«Друзья, всех приветствую! Один из объектов в республике подвергся атаке беспилотников со стороны киевского режима. По оперативным данным, есть повреждения и пострадавшие. Всем оказывается необходимая помощь. На месте работают все оперативные службы. Дополнительную информацию буду сообщать по мере поступления», — указал Бречалов.

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Он напомнил, что главная задача недругов России — посеять панику.

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Позже в Минздраве подтвердили, что во время ночной атаки ВСУ на Удмуртию пострадали минимум 11 местных жителей. По его данным, трое из них госпитализированы: два пациента — в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

«Бригада санавиации перевезла его (пациента. — NEWS.ru) в Первую РКБ, он прооперирован и находится под постоянным наблюдением врачей. Еще 8 пострадавших осмотрены врачами и отпущены под амбулаторное наблюдение», — рассказали в пресс-службе.

Также появилась информация, что ВСУ атаковали Удмуртию при помощи дронов-камикадзе FP-1 с ретрансляторами связи для увеличения дальности полета. По предварительной версии, беспилотники запускались из районов Харькова и Чернигова, преодолев расстояние более 1,7 тыс. километров.

Один из аппаратов перехватили на подлете к региону; на его борту находилось около пяти килограммов пластида С4 с маркировкой на польском языке. Последний раз крупная атака ВСУ по Удмуртии прошла в начале июля.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Кроме того, в южных районах Удмуртии, где ввели режим «Опасное небо», отменили очные занятия для школьников и студентов. Речь идет лишь о тех частях региона, где действовали сирены. Работа остальных образовательных учреждений не изменилась.

«Одной из главных мер безопасности является укрытие с улицы, поэтому для тех районов республики, где были включены сирены: ребята, которые уже добрались до школ, СПО, вузов, остаются на месте. Им организуют учебный процесс; те, кто еще дома, — остаются дома», — сообщила первый зампредседателя правительства республики Татьяна Чуракова.

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michael Bihlmayer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Готовит себе убежище: Зеленского заподозрили в намерении сбежать в США

Американские СМИ написали, что кипрская компания Зеленского выкупила особняк скандального рэпера P. Diddy в США. По версии журналистов, дом обошелся в $61 млн (примерно 4,7 млрд рублей). Сам музыкант сейчас находится в тюрьме, где отбывает наказание за участие в организации проституции.

Скандальный дом рэпера часто появлялся в новостях. По мнению инсайдеров, именно там проводились тайные оргии с участием несовершеннолетних. В особняке, как пишут источники, 10 спален, 13 ванных, бассейн с водопадом, кинотеатр на 35 человек и подземный бункер.

По словам инсайдеров, компанию Aldorante LTD, купившую здание, возглавляет подруга детства Зеленского Светлана Пищанская. Она также управляет зарубежной недвижимостью политика и его семьи.

На скандальную покупку обратил внимание глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. В своем Telegram-канале он отметил, что Зеленского не смутило темное прошлое бывшего владельца особняка, и предположил, что политик готовится бежать в Штаты.

«Мирные переговоры подождут. Выборы — тем более. А вот успеть отмыть деньги через покупку дома у педофила и подготовить себе убежище в Штатах — это святое. Выглядит как план Б, если вдруг терпение украинцев терпеть космическую коррупцию лопнет», — высказал мнение Бородин.

Комментаторы в Сети предложили не отпускать Зеленского с Украины и предать его справедливому суду. Многие уверены, что политик не сможет спастись даже за границей, где его «все равно найдут»:

«Какое план побега? Ему жить до понедельника осталось. Он даже с Банковой выйти не успеет, свои же растерзают! И Запад стыдливо отвернется в сторону»; <…> «Наивный Вова! Если будет ядерка, его никакой бункер Пи Дидди не спасет. А лучшие апартаменты для него — холодные нары в Сибири»; <…> «По ходу, Зеленский и правда решил бежать. Сейчас выторгует себе жизнь и поедет тратить американские денежки. Хитер!» — написали комментаторы.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какие погодные сюрпризы ожидают москвичей после циклона «Валли»?

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что циклон «Валли» ушел, однако небольшой снегопад в Москве еще продолжится.

«Погоду в столице будет формировать южная периферия циклона. Он продолжит закрывать небо над регионом плотными облаками, местами вызовет снег и немного понизит температуру: днем показания термометров будут на 2–3 градуса ниже климатической нормы. Температура воздуха — минус шесть — восемь градусов, по области — минус 5–10», — пояснил Леус.

Также синоптик сообщил, что в субботу, 21 февраля, в Москве начнется оттепель: если ночью температура будет опускаться до минус 10, то днем составит минус два — четыре градуса.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, температура будет постепенно расти. К 25 февраля она перешагнет через ноль градусов и войдет в оттепель. Синоптик центра «Метео» Александр Ильин подтвердил стремительное таяние снега.

«Не так будут высоки температуры, от нуля до плюс двух, может быть, до плюс трех в отдельные часы. В марте во второй половине первой декады этот процесс снеготаяния может притормозиться, на сколько, я сейчас не могу предположить», — рассказал Ильин.

По прогнозу Foreca, во время оттепели в Москве с 21 по 25 февраля выпадет еще 15,4 мм осадков в различном виде: от снега до дождя. С 26 февраля снегопад перестанет, а температура начнет снижаться: ожидается минус пять градусов днем и до минус 10 ночью. Согласно долговременному прогнозу ИА «Метеоновости», такая или более теплая погода сохранится на первой неделе марта.

