Скандал в «Туполеве»: хищения, арест экс-директора и другие подробности

Уголовное дело возбуждено против бывшего управляющего директора «Туполева» Константина Тимофеева, сообщил ТАСС. Какие подробности об этом известны, имели ли место хищения, что за скандал произошел в «Туполеве»?

Дело против экс-директора «Туполева»: что известно, арест

«Экс-директор „Туполева“ Тимофеев был уволен из компании почти полтора года назад. Некоторое время назад возбуждено уголовное дело, которое расследуется при активном содействии профильных служб госкорпорации „Ростех“ и ОАК», — заявил ТАСС источник, близкий к расследованию.

Следователи требовали поместить Тимофеева в СИЗО, однако Тверской суд Москвы отправил его под домашний арест, утверждает издание «БИЗНЕС Online». Подробности дела засекречены, говорится в публикациях СМИ.

Тимофеев начинал карьеру в банковской сфере: возглавлял Интехбанк, был директором московского филиала Ак Барс Банка. В 2011 году возглавил комитет по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства «Москомстройинвеста».

В январе 2019-го Тимофеев был назначен старшим вице-президентом по операционной деятельности «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС). 18 октября 2023-го стал замгендира ОАК и куратором «Туполева». В январе 2024 года возглавил завод, но уже в ноябре покинул пост. Причины ухода не раскрывались. Тогда же прошел еще ряд отставок — гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, его зама по гражданскому авиастроению, гендиректора «Яковлева» Андрея Богинского, директора Казанского авиазавода Николая Савицких, писали СМИ.

Казанский авиационный завод Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Что за скандал в «Туполеве», хищения

Причиной ареста Тимофеева называют хищения в ходе модернизации на Казанском авиазаводе, который выступает филиалом «Туполева», утверждает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Согласно сообщению канала, следствие провело аудит на КАЗе, который продлился более полугода, и выяснило, что в ходе работ могло иметь место завышение смет: общая сумма «переплат из кармана государства» составляет около 100 млн рублей.

По словам авиационного эксперта Алексея Захарова, мнение которого приводит «Военный осведомитель», Тимофеев вряд ли является главным фигурантом дела в связи с «мягкостью меры пресечения». Также он указывает, что пока не удалось выяснить, куда в итоге ушли деньги.

Кроме того, «БИЗНЕС Online» пишет, что «на страницах корпоративных изданий» Тимофеев «осмелился вынести сор из избы».

«Сказал о том, что обещания по числу самолетов (в части Ту-214) не обоснованы, и даже назвал причину — недостоверные данные на всех уровнях, начиная с производства», — указывает издание.

Захаров также назвал Тимофеева самым «короткоживущим» топ-управленцем в авиапроме и отметил, что в отрасли он известен как человек, «впервые открыто (статья в корпоративном журнале) заговоривший о вранье».

Казанский авиационный завод был основан в 1934 году. В основном был связан с КБ «Туполев» и занимался бомбардировочной авиацией: Пе-2, Пе-8, Ту-4, Ту-16, Ту-22, Ту-22М (не является модификацией предыдущего), Ту-160. Серийно выпускал гражданские самолеты Ту-104, Ил-62 и Ту-214.

Произведенный на Казанском авиационном заводе среднемагистральный пассажирский лайнер Ту-214 Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

В настоящее время, помимо производства Ту-214, занят в программах модернизации Ту-22М3 и Ту-160, а также в программе ПАК-ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации), нового стратегического бомбардировщика.

