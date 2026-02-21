Зимняя Олимпиада — 2026
Концерт за решеткой: как сидит певец Шарлот, программа к 23 Февраля

Эдуард Шарлот Эдуард Шарлот Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Певец Эдуард Шарлот смог дать концерт в колонии, где отбывает наказание. За что он сидит, какие песни пел перед 23 Февраля, как сумел собрать коллектив?

Что за концерт дал певец Шарлот в самарской колонии

Отец певца рассказал, что Шарлот смог выступить в колонии общего режима в Самарской области, где отбывает срок. Музыкант исполнил программу с патриотическими песнями перед 23 Февраля.

«Он мне звонил, у них был концерт по случаю 23 Февраля. Он собрал творческий коллектив и перед руководством колонии дал небольшой концерт. Он руководитель этого проекта, работает в клубе, отвечает за клуб», — рассказал Валерий Шарлот.

Исполнитель, получивший скандальную известность в конце 2010-х годов, сейчас находится в исправительной колонии № 10 в поселке Волжский Самарской области. По словам отца, сейчас у Шарлота «самые комфортные условия за все время, что он в изоляции».

В пресс-службе УФСИН России по Самарской области рассказали СМИ, что Шарлот нашел себя в музыкальном коллективе колонии, и «в рамках данной деятельности проявляет заинтересованность, дисциплинированность и ответственное отношение». В ведомстве считают, что занятия музыкой положительно влияют на его исправление.

Почему певец Шарлот оказался в колонии, попытка извиниться, взыскания

Эдуард Шарлот стал известен после 2017 года. Он смог получить контракт с Sony Music Russia, участвовал в шоу «Песни на ТНТ», «Вечерний Ургант», снялся в рекламе «МегаФона» и записал совместный клип с Моргенштерном (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Однако после 2020 года Sony Music Russia разорвала с ним контракт, популярность певца стала падать, он пытался поддерживать ее скандалами, сообщениями о смерти и провокационными роликами в соцсетях.

Эдуард Шарлот Эдуард Шарлот Фото: Сергей Тарасов/РИА Новости

После начала СВО и объявления частичной мобилизации Шарлот уехал в Армению, где записывал провокационные ролики с критикой спецоперации, российских властей и православной церкви. В итоге певец попал под уголовное дело из-за видео с сожжением своего российского паспорта и еще одного, где он прибил свой военный билет и фотографию патриарха Кирилла к деревянному распятию. Впоследствии он попросил прощения у предстоятеля Русской православной церкви.

22 ноября 2023 года Эдуард Шарлот вернулся в Россию и сразу же по прибытии был задержан, и в сопровождении полицейских в наручниках отправился в отделение. Ему предъявили обвинения по статьям «Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина», «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ», а также «Мелкое хулиганство».

В декабре 2024 года суд в Самаре признал Шарлота виновным по ст. 148 и ст. 354 УК РФ и приговорил к пяти с половиной годам колонии-поселения. В колонию-поселение Шарлот прибыл в мае, но уже в августе суд в Тольятти перевел его в более строгую колонию общего режима. Причиной стали 19 нарушений режима всего за три месяца, из-за которых привлекали к дисциплинарной ответственности и помещали в ШИЗО.

В новой колонии Шарлот пока не получил ни одного взыскания от начальства колонии, поощрений также нет.

