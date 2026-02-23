Российские военнослужащие 305-й артиллерийской бригады группировки «Восток» оригинально поздравили украинских бойцов с Днем защитника Отечества. Вместе с обычными снарядами они отправили на позиции ВСУ листовки с поздравлениями и подробной инструкцией о том, как сохранить жизнь и сдаться в плен на границе Запорожской и Днепропетровской областей, пишет ТАСС.

Всем тем, кто не забыл. А кто забыл – напомним, — было написано на конверте.

На поздравительном конверте был изображен флаг Советской армии. В графе «получатель» значилось: «Военные ВСУ на Гуляйпольском направлении».

По такому методу, уточняется в агентстве, сдались в плен уже несколько украинцев. Например, Виталий Никитюк из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, который был мобилизован в октябре 2025 года, несмотря на проблемы со зрением.

Никто из ВСУ воевать не хочет, потому что очень сильно большие потери. Нет смысла воевать дальше, потому что будут потери еще больше. Много людей убегает, — отметил он.

Ранее в Донецкой Народной Республике российский военнослужащий в одиночку захватил группу из восьми украинцев. Солдат смог повлиять на психологическое состояние украинцев. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.