Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 22:27

Российские бойцы «зарядили» поздравления на сторону ВСУ

Бойцы «Востока» сбросили на позиции украинских сил поздравления с 23 Февраля

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские военнослужащие 305-й артиллерийской бригады группировки «Восток» оригинально поздравили украинских бойцов с Днем защитника Отечества. Вместе с обычными снарядами они отправили на позиции ВСУ листовки с поздравлениями и подробной инструкцией о том, как сохранить жизнь и сдаться в плен на границе Запорожской и Днепропетровской областей, пишет ТАСС.

Всем тем, кто не забыл. А кто забыл – напомним, — было написано на конверте.

На поздравительном конверте был изображен флаг Советской армии. В графе «получатель» значилось: «Военные ВСУ на Гуляйпольском направлении».

По такому методу, уточняется в агентстве, сдались в плен уже несколько украинцев. Например, Виталий Никитюк из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, который был мобилизован в октябре 2025 года, несмотря на проблемы со зрением.

Никто из ВСУ воевать не хочет, потому что очень сильно большие потери. Нет смысла воевать дальше, потому что будут потери еще больше. Много людей убегает, — отметил он.

Ранее в Донецкой Народной Республике российский военнослужащий в одиночку захватил группу из восьми украинцев. Солдат смог повлиять на психологическое состояние украинцев. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

ВСУ
ВС РФ
поздравления
23 февраля
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Годовщина СВО: 5 причин, почему Россия не могла поступить иначе
Граффити с истребителями в виде гробов привело авторов в парижский суд
«Я был в шоке»: стамбульский футболист мячом «вырубил» чайку
Празднование 23 Февраля в Петербурге завершилось салютом
В Абхазии обнаружили обломки сбитого беспилотника
Российские бойцы «зарядили» поздравления на сторону ВСУ
НАТО обвинили в попытке развязать третью мировую войну
«Четкий интерес»: в Европе озвучили отправную точку для переговоров с РФ
В Мексике раскрыли пикантные детали охоты на главу крупнейшего картеля
В МПК подтвердили неизбежность выступления россиян на Паралимпиаде с флагом
Спасший жизнь ребенка петербургский дворник получил медаль
Мост между Нахичеванью и Восточным Зангезуром достроили в Азербайджане
«Вопиющее нарушение»: МИД России призвал США освободить Мадуро
Военкор объяснил последствия отключения «словацкого рубильника» для Украины
Вертолету пришлось приземлиться в опасном месте ради спасения пациентки
Российским скалолазам разрешили выступать на международных турнирах
Матч КХЛ прервали из-за угрозы атаки беспилотника
Женщина чудом спаслась после нападения смертоносной змеи во дворе дома
Задержание экс-посла Британии в США попало на видео
Похищенный сын украинского авторитета обратился к общественности
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью
Общество

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.