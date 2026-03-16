16 марта 2026 в 10:12

Пушилин раскрыл, где двигается фронт в Донбассе

ВС РФ продвинулись в районе Святогорска на севере ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в интервью ИС «Вести». По его словам, к северу от города российские военные продвинулись у Александровки и Коровьего Яра, к юго-востоку бои развернулись в Красном Лимане.

На Краснолиманском направлении после освобождения Дробышево и Яровой наши подразделения продолжили продвигаться к Славянску и Краматорску. Мы видим продвижение в районе Святогорска, но не такое быстрое, как хотелось бы, противник сопротивляется, — сказал Пушилин.

До этого стало известно, что на окраинах Святогорска в ДНР развернулись активные боевые действия. Как подчеркнул глава республики Денис Пушилин, обстановка в районе города остается напряженной, а отдельные населенные пункты приобретают стратегическое значение.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что освобождение Красного Лимана позволит группировке войск «Запад» наступать на Славянск и Святогорск. Он уточнил, что это поможет «выйти на оперативный простор».

