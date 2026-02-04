Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 06:37

В ДНР раскрыли значение освобождения Красного Лимана

Кимаковский: освобождение Красного Лимана даст дорогу наступлению на Славянск

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Освобождение Красного Лимана позволит группировке войск «Запад» наступать на Славянск и Святогорск, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Он уточнил, что это позволит «выйти на оперативный простор».

Освобождение Красного Лимана позволит группировке войск «Запад» выйти на оперативный простор и при необходимости вести активные наступательные действия в двух оперативно-тактических направлениях на Святогорск и на Славянск через Крысино, Маяки и Райгородок, — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось о ликвидации двух эшелонов ВСУ с военной техникой в районе узловой станции Конотоп. Эти подразделения предназначались для усиления оборонительных рубежей на Сумском направлении.

Также стало известно, что командование ВСУ не хочет переносить боевые действия в леса с глубокими оврагами в Сумской области. Украинские военнослужащие сомневаются из-за невозможности применения беспилотников. Если российские военнослужащие закрепятся в лесу к концу весны, то украинским военным будет практически невозможно вернуть позиции.

