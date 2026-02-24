Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 09:45

Стало известно о боевом «накале» на севере ДНР

Пушилин сообщил о начале боев на окраинах Святогорска

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Боевые действия развернулись на окраинах Святогорска в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире программы «Соловьев Live». По его словам, обстановка в районе города остается напряженной, а отдельные населенные пункты приобретают стратегическое значение.

Мы наблюдаем очень внимательно. Видите, и на окраинах Святогорска боевые действия, и Рай-Александровка — населенный пункт, который для нас важен сейчас в плане водообеспечения, — отметил Пушилин.

Ранее командир 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Мобила сообщил о переходе батальона на усовершенствованные комплексы радиоэлектронной борьбы с радиусом действия в десятки километров. По его словам, с помощью них бойцы в короткие сроки определяют расстояние, направление и тип воздушной угрозы. Кроме того, комплексы позволяют перехватывать изображение с очков операторов FPV-дронов.

Ветеран СВО Светлана Омельченко до этого рассказала, что российские солдаты называют украинские дроны-камикадзе «ждунами». По ее словам, эти БПЛА приземляются на обочинах дорог и выжидают момент для удара по проезжающей мимо технике. Ветеран отметила, что столкнулась с этими аппаратами в Херсонской области, где была так называемая дорога смерти.

