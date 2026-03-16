В США забили тревогу из-за нехватки важных снарядов для войны против Ирана

США расходуют ракеты Tomahawk на Ближнем Востоке быстрее, чем производят их, сообщило издание The National Interest. Журналисты отметили, что на выпуск подобных снарядов нужно примерно 24 месяца, а за год специалисты собирают лишь 80 единиц.
Масштаб их расхода значителен. По факту он превышает все количество произведенных ракет Tomahawk за последние пять лет, — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что война на Ближнем Востоке может привести к проблемам с поставками Вооруженным силам Украины дорогостоящих американских снарядов для противовоздушной обороны, в которых украинская сторона остро нуждается. По словам аналитиков, такое развитие событий угрожает способности Киева противостоять российским баллистическим ракетным ударам.
Тем временем шеф Пентагона Пит Хегсет сообщил, что в результате ударов США по Ирану полностью уничтожен потенциал Исламской Республики по производству баллистических ракет. Вашингтон при этом продолжает сбивать снаряды, но, как заверил глава ведомства, Тегеран использует лишь имевшиеся.