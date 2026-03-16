16 марта 2026 в 13:33

В США забили тревогу из-за нехватки важных снарядов для войны против Ирана

Фото: Christopher Senenko/U.S .Navy/Global Look Press
США расходуют ракеты Tomahawk на Ближнем Востоке быстрее, чем производят их, сообщило издание The National Interest. Журналисты отметили, что на выпуск подобных снарядов нужно примерно 24 месяца, а за год специалисты собирают лишь 80 единиц.

Масштаб их расхода значителен. По факту он превышает все количество произведенных ракет Tomahawk за последние пять лет, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что война на Ближнем Востоке может привести к проблемам с поставками Вооруженным силам Украины дорогостоящих американских снарядов для противовоздушной обороны, в которых украинская сторона остро нуждается. По словам аналитиков, такое развитие событий угрожает способности Киева противостоять российским баллистическим ракетным ударам.

Тем временем шеф Пентагона Пит Хегсет сообщил, что в результате ударов США по Ирану полностью уничтожен потенциал Исламской Республики по производству баллистических ракет. Вашингтон при этом продолжает сбивать снаряды, но, как заверил глава ведомства, Тегеран использует лишь имевшиеся.

