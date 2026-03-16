Теледоктора Мясникова ввел в ступор вопрос об овощах Врач Мясников заявил, что его поставил в тупик вопрос о нарезке овощей

Вопрос одной из зрительниц поставил врача и телеведущего Александра Мясникова в затруднительное положение. В эфире одного из выпуска программы «О самом главном», который доступен на платформе «Смотрим», женщина рассказала, что слышала о правиле о нарезке овощей. Согласно этому совету, чем крупнее куски, тем больше витаминов в них сохраняется.

Про овощи вы меня поставили в тупик. Я не вижу логики. Мелко нарезал, крупно нарезал. Что ты, витамин, что ли, пополам режешь? Не знаю, я не думаю, кстати, что это так, — заявил Мясников.

До этого теледоктор подчеркивал, что людям не всегда стоит знать, есть ли у них предрасположенность к тромбозу. Он объяснил, что после такой информации некоторые могут начать самостоятельно принимать препараты для разжижения крови. По словам ведущего, при неправильном использовании такие лекарства способны вызвать внутреннее кровотечение.

Ранее он заявлял, что картофель полезнее употреблять вместе с кожурой. По его словам, такой способ употребления делает продукт более ценным для здоровья.