23 февраля 2026 в 11:00

Ветеран СВО объяснила, почему украинские дроны-камикадзе называют «ждунами»

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Бойцы ВС РФ называют украинские дроны-камикадзе «ждунами», рассказала NEWS.ru ветеран СВО Светлана Омельченко. По ее словам, эти БПЛА приземляются на обочинах дорог и выжидают момент для удара по проезжающей мимо технике. Ветеран рассказала, что столкнулась с этими аппаратами в Херсонской области, где была так называемая «дорога смерти».

На обочинах там сидели дроны-«ждуны», как мы их называли. Они ждали проезжающие машины и били технику. И сверху постоянно над дорогой украинские дроны летали, — сказала Омельченко.

Ветеран сообщила, что однажды она вместе с напарником едва не попала под удар такого БПЛА. Спасла их лишь случайность: из-за неисправности в авто им пришлось резко затормозить, и дрон «промахнулся», взорвавшись рядом с транспортным средством.

Ранее стало известно, что ВСУ организовали налет с применением дронов на больницу под Брянском. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что здание получило повреждение, также оказался полностью уничтожен медицинский легковой автомобиль. Глава области отметил, что в результате происшествия никто из людей не пострадал.

