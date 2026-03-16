Хромченко, Рогов, Барановская: лучшие наряды Недели высокой моды в Москве

В Центральном выставочном зале «Манеж» в центре столицы стартовала Московская неделя моды. Это одно из главных ежегодных событий российской модной индустрии. Мероприятие посетили телеведущие Эвелина Хромченко и Юлия Барановская, стилист Александр Рогов и другие известные персоны.

Испанский бренд Madame & Mister Sibarita объединил восточную мистику и западную элегантность. Дизайнер Алена Ахмадуллина продемонстрировала коллекцию «Приданое». Главным источником вдохновения, по ее словам, стали русские народные традиции формирования приданого невесты: старинные платки, рушники, а также аутентичные техники, в частности вышивка крестиком. «Меня вдохновила сама идея приданого — как особого мира вещей, в которых соединяются любовь, ручной труд, забота, красота и представление о самом важном дне в жизни. В этом есть не только материальная, но и очень сильная эмоциональная, культурная и женская память», — отметила модельер.

Креативное агентство Braining Group, в свою очередь, представило линейку рабочей униформы для сотрудников крупных организаций — от строительных компаний до известных заведений общественного питания. Целью создания этих коллекций авторы назвали стремление повысить уровень престижа рабочих специальностей среди молодежи.

