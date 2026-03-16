Лавров оценил готовность Киева к переговорам

16 марта 2026 в 14:47

Лавров: Киев не готов к переговорам по урегулированию конфликта

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Киев не готов к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главным министром, министром иностранных дел и по вопросам диаспоры Республики Кения Мусалией Мудавади. По его словам, Москва будет достигать целей на земле. Трансляция доступна на Rutube-канале внешнеполитического ведомства.

Мы однозначно привержены переговорному решению, но поскольку киевский режим к этому не готов, мы будем достигать целей специальной военной операции на земле. Что сейчас и происходит, — подчеркнул министр.

Лавров также подчеркнул, что Европейский союз «по полной программе» дискредитировал сам себя в вопросе участия в украинских переговорах. По его словам, в позиции объединения нет абсолютно ничего конструктивного.

Тем временем Киев, по мнению главы МИД РФ, саботирует достигнутые ранее договоренности по урегулированию. Он также подчеркнул, что кенийская сторона получила данные о нынешнем положении дел в сфере украинского урегулирования.

МИД РФ
Сергей Лавров
Украина
переговоры
