Обломки дрона рухнули на Майдане Незалежности в Киеве

Обломки БПЛА упали в центре Киева на площадь Независимости (украинское название Майдан Незалежности), сообщает «Страна.UA». Инцидент произошел в непосредственной близости от Монумента Независимости, у входа в торговый центр Globus.

В результате падения возникло задымление и небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали. Разрушений и повреждений самого монумента не зафиксировано. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее фрагменты сбитых украинских беспилотников повредили стекло рейсового автобуса в Адлерском районе. Около станции Лоо на железнодорожных путях также пострадала контактная линия. На место выехали специалисты.

Кроме того, фрагменты беспилотников обнаружили на территории трех санаториев в селе Кабардинка под Геленджиком. В двух учреждениях туристов не было, а из третьего временно эвакуировали гостей в укрытие. Разрушений и пострадавших нет.