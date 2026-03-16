16 марта 2026 в 13:17

Обломки дрона рухнули на Майдане Незалежности в Киеве

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Обломки БПЛА упали в центре Киева на площадь Независимости (украинское название Майдан Незалежности), сообщает «Страна.UA». Инцидент произошел в непосредственной близости от Монумента Независимости, у входа в торговый центр Globus.

В результате падения возникло задымление и небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали. Разрушений и повреждений самого монумента не зафиксировано. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее фрагменты сбитых украинских беспилотников повредили стекло рейсового автобуса в Адлерском районе. Около станции Лоо на железнодорожных путях также пострадала контактная линия. На место выехали специалисты.

Кроме того, фрагменты беспилотников обнаружили на территории трех санаториев в селе Кабардинка под Геленджиком. В двух учреждениях туристов не было, а из третьего временно эвакуировали гостей в укрытие. Разрушений и пострадавших нет.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

