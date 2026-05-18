18 мая 2026 в 09:58

Стало известно, какие статьи впервые применили к пособникам кол-центров

СК расследует уголовные дела в отношении 43 пособников украинских кол-центров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Следственный комитет РФ расследует уголовные дела против 43 участников узлов связи украинских кол-центров, действовавших в 12 регионах России, сообщила представитель СК Светлана Петренко. В числе фигурантов — россияне от 16 до 42 лет, включая несовершеннолетних.

Следственными органами СК РФ возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении 43 человек в возрасте от 16 до 42 лет во Владимирской, Нижегородской, Омской, Саратовской, Томской областях, Пермском и Красноярском краях, Удмуртской Республике, республиках Северная Осетия — Алания, Крым, — отметила Петренко.

Действия фигурантов квалифицировали по статьям 274.3 и 274.4 УК (незаконное использование абонентского терминала для пропуска трафика и организация передачи номеров с нарушением закона). Обе статьи были введены в кодекс в 2025 году и грозят нарушителям лишением свободы на срок до шести лет.

Ранее стало известно, что российские спецслужбы провели масштабную операцию и задержали 49 пособников украинских телефонных кол-центров. Массовые задержания прошли в течение первых трех месяцев года сразу в 19 регионах страны, включая Москву и Санкт-Петербург. Среди задержанных оказались как российские граждане, так и иностранцы.

