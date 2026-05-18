Президент Приднестровья раскрыл, как можно обойти запреты Молдавии

Паспорт РФ позволит жителям Приднестровья обойти запрет со стороны Молдавии при оформлении документов, заявил президент республики Вадим Красносельский, комментируя соответствующий указ российского лидера Владимира Путина об упрощенном порядке получения гражданства РФ. По его словам, которые приводит ТАСС, десятки тысяч жителей страны сейчас не имеют иного гражданства, кроме местного.

Красносельский пояснил, что молдавские власти отказывают жителям региона в выдаче своих паспортов по политическим мотивам, даже если человек родился в Молдавии. Также практикуется лишение гражданства с последующей депортацией, из-за чего у людей возникает страх.

А указ президента Российской Федерации как раз направлен на решение данных проблем — исключительно гуманитарно, — отметил Красносельский.

Ранее Путин подписал указ, позволяющий гражданам Приднестровской Молдавской Республики подавать заявление на вступление в российское гражданство в упрощенном порядке. По официальным данным, в регионе с населением около 455 700 человек уже проживают порядка 220 тыс. обладателей российских паспортов. Консульское обслуживание осуществляется непосредственно в Тирасполе.